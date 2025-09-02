Chuvas adiam início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque; saiba nova data

Em virtude da previsão do tempo para os próximos dias, as obras na avenida Primeiro de Maio, que tinham início previsto para esta segunda-feira, 1º, foram adiadas, inicialmente por uma semana. Os trabalhos, agora, devem começar na próxima segunda, dia 8 de setembro.

De acordo com a Defesa Civil de Brusque, a partir desta segunda-feira, a circulação marítima ganha força e a chuva tende a ser mais persistente entre o Vale do Itajaí e o Litoral, podendo ocorrer a qualquer hora do dia. Existe a possibilidade de alagamentos e enxurradas pontuais.

Nova fase das obras

A obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio entra em uma nova fase, com impacto direto no trânsito da região. A principal mudança é a adoção do sistema de vala aberta, em substituição ao método anterior de escavação subterrânea, para a instalação de galerias de drenagem com dimensões de dois metros quadrados.

Quando concluída, a nova estrutura de drenagem eliminará os constantes alagamentos na avenida Primeiro de Maio. A intervenção ocorre em um trecho de aproximadamente 850 metros, entre as proximidades da Dokassa Distribuidora e a Sociedade Beneficente.

Conforme anunciado pelo prefeito André Vechi e pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Deco Batisti, a obra será executada no período noturno, das 20h30 às 4h30, a fim de reduzir os impactos na mobilidade.

Mudanças no trânsito

A interdição será realizada sempre em trechos de cerca de 50 metros, no local das escavações. Durante o dia, nesses pontos, o sistema “Siga e Pare” orientará o trânsito. Além disso, haverá ajustes nos horários de maior fluxo: das 7h às 9h, a preferência será no sentido bairro/Centro; e das 17h às 19h (ou até o início das obras, às 20h30), no sentido Centro/bairro.

Com as interdições, o trânsito na região da rótula da Figueira, que atualmente recebe o fluxo de cinco ruas distintas, deve se intensificar. Por isso, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) implantou medidas que reduziram de cinco para três os pontos de conflito na rotatória, com o objetivo de melhorar a fluidez e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.