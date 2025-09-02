Chuvas adiam início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque; saiba nova data
Serviço de macrodrenagem visa eliminar os frequentes alagamentos registrados na via
Em virtude da previsão do tempo para os próximos dias, as obras na avenida Primeiro de Maio, que tinham início previsto para esta segunda-feira, 1º, foram adiadas, inicialmente por uma semana. Os trabalhos, agora, devem começar na próxima segunda, dia 8 de setembro.
De acordo com a Defesa Civil de Brusque, a partir desta segunda-feira, a circulação marítima ganha força e a chuva tende a ser mais persistente entre o Vale do Itajaí e o Litoral, podendo ocorrer a qualquer hora do dia. Existe a possibilidade de alagamentos e enxurradas pontuais.
A obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio entra em uma nova fase, com impacto direto no trânsito da região. A principal mudança é a adoção do sistema de vala aberta, em substituição ao método anterior de escavação subterrânea, para a instalação de galerias de drenagem com dimensões de dois metros quadrados.
Quando concluída, a nova estrutura de drenagem eliminará os constantes alagamentos na avenida Primeiro de Maio. A intervenção ocorre em um trecho de aproximadamente 850 metros, entre as proximidades da Dokassa Distribuidora e a Sociedade Beneficente.
Conforme anunciado pelo prefeito André Vechi e pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Deco Batisti, a obra será executada no período noturno, das 20h30 às 4h30, a fim de reduzir os impactos na mobilidade.
A interdição será realizada sempre em trechos de cerca de 50 metros, no local das escavações. Durante o dia, nesses pontos, o sistema “Siga e Pare” orientará o trânsito. Além disso, haverá ajustes nos horários de maior fluxo: das 7h às 9h, a preferência será no sentido bairro/Centro; e das 17h às 19h (ou até o início das obras, às 20h30), no sentido Centro/bairro.
Com as interdições, o trânsito na região da rótula da Figueira, que atualmente recebe o fluxo de cinco ruas distintas, deve se intensificar. Por isso, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) implantou medidas que reduziram de cinco para três os pontos de conflito na rotatória, com o objetivo de melhorar a fluidez e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.