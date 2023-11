Chuvas: confira a situação das rodovias de Santa Catarina nesta sexta-feira

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou a situação das rodovias de Santa Catarina nesta sexta-feira, 17.

A atualização foi divulgada no Instagram da PMRv às 12h25. Confira a lista:

SC-390, Serra do Rio do Rastro:

• Liberada para automóveis, micro-ônibus e caminhões de até 7Ton PBT das 6h às 20h

• Liberada para caminhões com PBT acima de 7Ton e até 23Ton das 20h às 6h

Pontes, serras e rodovias totalmente interditadas:

SC-A155B, Seara – Ita

Risco de queda de barreira – KM 0,9

SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município – KM 3,6

SC-110, Urubici

Deslizamento de terra – KM 380

SC-112, Trombudo Central

Alagamento – KM 162

SC-114, Taió

Alagamento – KM 120

SC-114, Otacílio Costa

Alagamento – KM 179

SC-135, Pinheiro Preto

Retirada do asfalto para manutenção – KM 137

SC-150, Joaçaba

Deslizamento de encosta – KM 93

SC-150, Ibicaré

Erosão – KM 73

SC-281, Trombudo Central

Alagamento – KM 181

SC-283, Seara

Erosão – KM 40

SC-350, Aurora

Alagamento – KMs 360 e 367

Deslizamento de encosta – KM 364

SC-355, Jaborá

Erosão – KM 151

SC-390, Ipira

Rachadura e queda de barreira – KM 33

SC-390, Lauro Müller

Deslizamento de terra – KM 406 – Interditada para caminhões pesados

SC-407, Antônio Carlos

Queda de barreira

SC-453, Ibicaré

Alagamento – KM 59

SC-453, Tangará

Alagamento e deslizamento de encosta – KM 47

