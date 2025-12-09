Esta terça-feira, 9, segue apresentando um cenário climático adverso em Brusque e região, marcado por chuvas contínuas desde a madrugada.

Embora a intensidade tenha variado ao longo das horas, predominou um regime fraco e persistente, suficiente para intensificar a atenção sobre o comportamento do rio Itajaí-Mirim.

Chuvas pela região

Nesse contexto, o monitoramento realizado nos municípios que concentram as principais nascentes — como Presidente Nereu e Vidal Ramos — indica acumulados entre 31mm e 33 mm até o início da tarde.

Os valores, classificados como moderados, não configuram risco imediato de enchente, sobretudo porque ocorreram de forma espaçada, permitindo adequada drenagem e absorção pelo solo.

Com efeito, a apuração evidencia precipitações distribuídas de maneira abrangente em todo o Vale do Itajaí-Mirim, mantendo índices semelhantes em praticamente todos os pontos observados.

Assim, o quadro geral permanece dentro da normalidade, sem qualquer sinal de elevação preocupante do nível do rio.

Nível do rio

A última leitura nas réguas instaladas no bairro Salseiro, em Vidal Ramos, registrada por volta das 14h, apontou 1,63 metro.

O nível, ainda considerado dentro da normalidade, reforça a avaliação de que não há, até o momento, indicação de cheias, conforme dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Chuvas em números

Segue abaixo a tabela com o monitoramento completo dos volumes pluviométricos parciais então registrados até por volta de 13h30 em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os números discriminados em azul permitem a visualização detalhada de cada ponto acompanhado ao longo deste período de instabilidade.

Chuvas continuam

Para quem pretende realizar atividades externas na tarde desta terça-feira, o quadro climático tende a permanecer adverso em Brusque e região, com risco de chuvas a qualquer momento.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a atenção deve seguir redobrada diante da possibilidade de precipitações mais intensas, acompanhadas inclusive de trovoadas.

Ao avançar para a quarta-feira, Scheuer destaca que o vento deve ganhar protagonismo, com rajadas acima de 50 km/h previstas para Brusque e região.

Apesar da instabilidade inicial, o profissional observa que o sol promete retornar gradualmente ao longo do dia.

A terça-feira em fotos

Por fim, esta edição se encerra com uma galeria de imagens que ilustra, com clareza e objetividade, a terça-feira de céu cinzento em Brusque.

As fotografias, pois, retratam o comportamento do tempo e evidenciam as condições climáticas adversas que marcaram a jornada.

