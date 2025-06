Chuvas: Defesa Civil prevê pico do rio Itajaí-Mirim nesta segunda-feira em Brusque

A Defesa Civil de Brusque segue monitorando a elevação do nível do rio Itajaí-Mirim, que pode atingir 4,20 metros por volta das 18h30 desta segunda-feira, 23. Caso essa projeção se confirme, há possibilidade de alagamentos pontuais, especialmente na região dos fundos do loteamento EMA II, no início do asfalto. A previsão poderá ser revista ao longo do dia, conforme o comportamento do rio em Botuverá, que influencia diretamente o nível em Brusque.

As chuvas registradas entre o domingo, 22, e a manhã desta segunda-feira são consequência de uma forte frente fria que avança pelo estado. Em Brusque, o acumulado chegou a 73,29 milímetros nas últimas 24 horas e a 89,72 milímetros nas últimas 96 horas, conforme dados da Defesa Civil.

Apesar do volume, até o momento Brusque registrou apenas uma ocorrência, no bairro São Pedro, relacionada a um deslizamento em um talude, que já havia sido afetado anteriormente pela queda de um muro em eventos passados. Não há desalojados nem desabrigados na cidade.

Nas cidades vizinhas, os volumes de chuva nas últimas 24 horas foram: 73,80 milímetros em Vidal Ramos, 66,59 milímetros em Botuverá e 68,73 milímetros em Guabiruba (Centro).

O monitoramento do nível dos rios na região indica os seguintes dados:

Vidal Ramos (Centro): 2,88 metros, em processo de baixa, após ter atingido pico de 3,12 metros às 6h10;

Botuverá: 1,05 metro, em elevação, com pico previsto para as 12h15;

Guabiruba: 1,44 metro, estável;

Brusque: 2,03 metros, subindo, com previsão de pico às 18h30.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, a situação segue sob controle e o monitoramento é feito em tempo real. “Fizemos uma projeção preliminar indicando a possibilidade de o nível do rio alcançar 4,20 metros por volta das 18h30. Seguimos acompanhando os dados e qualquer alteração será informada”, destacou.

Previsão do tempo

A segunda-feira começou com chuva em Brusque e em boa parte do estado, mas a previsão indica que o tempo melhora a partir da tarde, com a chegada de uma massa de ar frio e seco que provocará queda acentuada nas temperaturas e sensação de frio intenso. A Defesa Civil alerta para o risco alto e muito alto de ocorrências relacionadas ao frio, como hipotermia, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os avisos e, em caso de ocorrências, entre em contato pelos telefones 199 ou 193. Para receber alertas diretamente no celular, basta enviar um SMS com o CEP da sua rua para 40199 ou acessar o link e ativar os alertas via WhatsApp ou Telegram, seguindo as instruções do chatbot da Defesa Civil estadual.

