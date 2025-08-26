Esta terça-feira, 26, avança sob condição climática instável em Brusque, marcada por céu encoberto e chuvas persistentes, observadas então desde as primeiras horas do dia.

Confira a galeria de fotos no fim da edição

Apesar do cenário, a Defesa Civil informa que não houve registro de alagamentos, deslizamentos ou qualquer outra ocorrência relevante até o fechamento desta edição.

Ainda conforme o órgão, o rio Itajaí-Mirim também permanece em situação estável, com o nível registrado em Brusque pela manhã marcando 1,39 metro.

O rio em Vidal Ramos

Já em Vidal Ramos, onde se concentram as principais nascentes do rio, o pico registrado até o início da tarde chegou a 2,11 metros.

Os dados, pois, foram apurados pela Agência Nacional de Águas (ANA), por meio das réguas instaladas no bairro vidalense do Salseiro.

Os índices, portanto, não representam risco à população. Confira, no acompanhamento abaixo, a evolução do nível entre 10h e 13h.

Veja o que diz a previsão do tempo.

Chuvas em números

Para dimensionar melhor o cenário desta terça-feira, a rede de estações meteorológicas de Ciro Groh coletou dados de precipitação entre 0h e 14h30 em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Embora os volumes tenham apresentado variações pontuais entre as localidades, os dados convergem para um mesmo diagnóstico.

Com isso, fica evidenciado que a condição atmosférica do dia permanece dentro da normalidade em toda a região monitorada.

Acompanhe a relação completa na tabela exposta a seguir.

Chuvas em imagens

Logo após os anúncios, não deixe de conferir a galeria especial de imagens que retrata, com clareza e sensibilidade, os cenários desta terça-feira cinzenta sobre Brusque.

Um registro visual que revela a beleza da cidade sob o céu carregado de nuvens.

Um registro visual que revela a beleza da cidade sob o céu carregado de nuvens.

Brusque sob as chuvas

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

