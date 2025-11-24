A semana em Brusque começou sob instabilidade, com chuvas persistentes desde as primeiras horas desta segunda-feira, 24. Contudo, ao longo da tarde, ganhou intensidade provocando apreensão entre moradores da cidade e da região.

Com efeito, os registros pluviométricos apontam volumes expressivos em alguns bairros.

No Santa Luzia, os acumulados parciais já alcançaram 30 mm até o meio da tarde, enquanto em outros pontos do município os índices vêm oscilando entre 10 e 29 mm até por volta de 15h30.

Chuvas no Alto Vale não preocupam

Esse cenário segue provocando apreensão, principalmente quanto ao nível do rio Itajaí-Mirim. Nesse contexto, os dados observados no Alto Vale indicam absoluta normalidade.

Nas cidades de Vidal Ramos e Presidente Nereu, que abrigam as principais nascentes do rio, os volumes estão se mostrando praticamente irrisórios, variando entre 0,5 e 1 mmm.

O monitoramento indica que, apesar da intensidade das chuvas em Brusque, o Alto Vale do Itajaí permanece sem alterações relevantes.

Ademais, segue a relação dos volumes pluviométricos parciais registrados nesta segunda-feira, realizado pelo sistema de observação coordenado por Ciro Groh.

Chuvas e o rio Itajaí-Mirim

Por ora, o levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) reforça esse quadro, afastando o risco de cheias em Brusque.

A última medição realizada às 15h, por meio das réguas instaladas no bairro Salseiro, em Vidal Ramos, aponta estabilidade no nível do rio, mostrando até uma redução em relação ao registro anterior, passando de 1,80 metros para 1,74 metros.

Diante desse cenário, a leitura confirma que não há risco imediato de elevação crítica no nível do rio.

Chuvas devem diminuir

A previsão meteorológica aponta que esta segunda-feira deve ser o dia mais instável da semana.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, a instabilidade decorre da umidade proveniente do oceano, que influencia especialmente a faixa leste de Santa Catarina, incluindo o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e, sobretudo a região Norte do estado.

Esse sistema deve continuar atuando nos próximos dias, embora já haja expectativa de aberturas de sol, antecipa o especialista.

Ainda assim, o risco de chuva permanece, mas em volumes menores e de forma ocasional até sexta-feira, 28.

Fotos da segunda-feira

Por fim, a galeria de imagens desta segunda-feira inicia com registros feitos em Vidal Ramos, onde o rio Itajaí-Mirim se apresenta em situação de normalidade.

Na sequência, as fotos de Brusque ilustram o cenário chuvoso que marca o início da semana, reforçando a importância do acompanhamento constante dos dados de monitoramento.

*Cenas de Vidal Ramos/Fotos: João e Bel Finck >>

*Cenas de Brusque/Fotos: Ciro Groh/O Município >>

