Chuvas em SC: seis cidades decretam situação de emergência

Seis cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o estado. A medida amplia a capacidade de resposta do poder público a eventos climáticos severos.

Decretaram emergência São João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama. A informação foi divulgada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.

Outros cinco municípios ainda estudam adotar a medida. São eles: Seara, Rio das Antas, Massaranduba, Fraiburgo e Cunha Porã.

Jorginho em Luiz Alves

O governador Jorginho Mello (PL) visitou a cidade de Luiz Alves na manhã desta terça-feira, 25. O município do Médio Vale do Itajaí registrou estragos significativos. O chefe do Executivo garantiu o apoio da gestão estadual na reconstrução de áreas afetadas.

“Vamos garantir apoio técnico e financeiro para reparar os danos e devolver a normalidade o mais rápido possível”, disse, em entrevista à agência de notícias Secom, antes de seguir para uma vistoria em Ibirama, em que houve queda de granizo.

Repasse

O governo do estado liberou um repasse de R$ 3 milhões destinado ao desassoreamento do rio local. Mais de R$ 1 milhão será empregado na aquisição de cascalho para recuperar e melhorar a malha viária da cidade.

O Executivo estadual também assumiu a responsabilidade pela reconstrução de aproximadamente 22 pontes. Conforme o governo, este anúncio representa uma parcela significativa do investimento total de quase R$ 7 milhões.

