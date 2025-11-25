Chuvas em SC: seis cidades decretam situação de emergência
Governador anunciou investimento para reconstrução de município no Médio Vale
Seis cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o estado. A medida amplia a capacidade de resposta do poder público a eventos climáticos severos.
Decretaram emergência São João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama. A informação foi divulgada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.
Outros cinco municípios ainda estudam adotar a medida. São eles: Seara, Rio das Antas, Massaranduba, Fraiburgo e Cunha Porã.
O governador Jorginho Mello (PL) visitou a cidade de Luiz Alves na manhã desta terça-feira, 25. O município do Médio Vale do Itajaí registrou estragos significativos. O chefe do Executivo garantiu o apoio da gestão estadual na reconstrução de áreas afetadas.
“Vamos garantir apoio técnico e financeiro para reparar os danos e devolver a normalidade o mais rápido possível”, disse, em entrevista à agência de notícias Secom, antes de seguir para uma vistoria em Ibirama, em que houve queda de granizo.
O governo do estado liberou um repasse de R$ 3 milhões destinado ao desassoreamento do rio local. Mais de R$ 1 milhão será empregado na aquisição de cascalho para recuperar e melhorar a malha viária da cidade.
O Executivo estadual também assumiu a responsabilidade pela reconstrução de aproximadamente 22 pontes. Conforme o governo, este anúncio representa uma parcela significativa do investimento total de quase R$ 7 milhões.
