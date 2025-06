As chuvas persistentes, que atingem Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim ao longo desta quinta-feira, 26, já acumulam volumes significativos nos mais diversos pontos da região.

De acordo com os dados atualizados às 19h pelas estações de monitoramento de Ciro Groh, vários locais já ultrapassam a marca de 70 mm.

Um dos destaques é a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que registra, até o início da noite, 76,4 mm de precipitação. O local, importante lembrar, abriga as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

De forma geral, os municípios, do Médio ao Alto Vale, também apontam acumulados acima de 50 mm, o que eleva o grau de atenção diante da continuidade das precipitações.

Números das chuvas

Confira na tabela abaixo, a relação completa contendo os volumes de chuva registrados até o início da noite desta quinta-feira em cada ponto monitorado do Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados têm por procedência as estações meteorológicas de Ciro Groh.

Chuvas e a situação do rio

Diante deste cenário adverso, cresce a preocupação da população quanto ao risco de cheia.

Para responder a essa inquietação, a reportagem buscou dados atualizados sobre o nível do rio Itajaí-Mirim, especialmente no município que abriga suas cabeceiras, em Vidal Ramos.

Segundo a medição mais recente, extraída da Agência Nacional de Águas (ANA), por meio das réguas de monitoramento instaladas no bairro Salseiro, o rio já ultrapassava os 3 metros, marcando 3,22 metros às 19h.

Embora esse patamar ainda não represente risco iminente de transbordamento para Brusque, a situação inspira cautela.

O fator determinante, neste momento, é a continuidade ou não das chuvas nas próximas horas.

Caso a instabilidade persista ao longo da noite, o volume de água pode aumentar significativamente o nível do rio nas cidades localizadas a jusante, como Botuverá, Brusque e Itajaí.

No entanto, as projeções trazem boas notícias a curto prazo. Confira a previsão completa logo após os anúncios.

Chuvas devem cessar

Apesar do cenário de vigilância, o panorama climático então traz boas notícias para as próximas horas.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as áreas de instabilidade mais carregadas devem começar a se afastar de Brusque e toda a região ainda nesta quinta-feira.

Com isso, há expectativa de que as precipitações percam força gradualmente — podendo cessar por completo antes mesmo do fim da noite.

Sexta-feira

Para a sexta-feira, 27, a tendência é de um cenário com muitas nuvens, alguma abertura de sol em momentos pontuais, e ainda sob condição de chuvas fracas e isoladas, antecipa Puchalski.

As temperaturas, pois, seguem baixas, com sensação térmica reduzida e máximas que devem permanecer abaixo dos 20°C, explica o meteorologista.

Chuvas retornam

Já no sábado, 28, o alerta retorna para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Puchalski prevê o avanço de novas instabilidades, com potencial de provocar chuvas mais volumosas e abrangentes ao longo do dia, o que exige nova atenção por parte da população.

O domingo, 29, também não promete tempo totalmente firme, mantendo a região brusquense sob condição de instabilidade.

Galeria de fotos

Acompanhe, abaixo, uma seleção de imagens que complementa a narrativa desta quinta-feira chuvosa em Brusque, revelando em detalhes os cenários marcados pela instabilidade do tempo.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

