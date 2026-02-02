Paratletas de Brusque vão competir no Campeonato Panamericano de Paraciclismo

Soelito Gohr (esq.) e Ricardinho Lana (dir.), os paratletas de Brusque na competição | Foto: Divulgação

Dois paratletas de Brusque irão competir no Campeonato Panamericano de Paraciclismo Pista e Estrada 2026. O evento acontecerá nos últimos dias de fevereiro, em Indaiatuba (SP).

Soelito Gohr participará da competição na Classe C5. Já Ricardinho Lana passará por uma classificação funcional internacional durante o evento, o que pode fazer com que ele mude de classe.

A participação de Ricardinho se restringirá às provas no velódromo de Indaiatuba. Soelito irá competir também nas provas do paraciclismo de estrada.

Eles representam a equipe da Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle) e a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque.