Paratletas de Brusque vão competir no Campeonato Panamericano de Paraciclismo
Soelito Gohr e Ricardinho Lana representam Brusque na competição
Dois paratletas de Brusque irão competir no Campeonato Panamericano de Paraciclismo Pista e Estrada 2026. O evento acontecerá nos últimos dias de fevereiro, em Indaiatuba (SP).
Soelito Gohr participará da competição na Classe C5. Já Ricardinho Lana passará por uma classificação funcional internacional durante o evento, o que pode fazer com que ele mude de classe.
A participação de Ricardinho se restringirá às provas no velódromo de Indaiatuba. Soelito irá competir também nas provas do paraciclismo de estrada.
Eles representam a equipe da Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle) e a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque.