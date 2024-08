Ciclista apresenta suspeita de traumatismo craniano após colisão contra motocicleta no Águas Claras, em Brusque; Arcanjo foi acionado

Na manhã deste domingo, 18, um grave acidente de trânsito foi registrado na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, em Brusque. O acidente envolveu uma motocicleta Yamaha Ténéré 700cc e uma bicicleta, resultando em ferimentos graves para um ciclista de 55 anos.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu entre a motocicleta, conduzida por um homem de 31 anos, que estava acompanhado de uma mulher de 27 anos na garupa, e a bicicleta do ciclista.

As vítimas da motocicleta foram encontradas caídas na via pública, conscientes e com lesões corporais leves, aguardando o atendimento da Unidade Básica do Samu.

Entretanto, o ciclista, em situação muito mais crítica, foi atendido prioritariamente pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ferimentos do ciclista

Ele foi encontrado inconsciente, com ferimentos graves na cabeça, apresentando sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), hemorragia ativa e dificuldades respiratórias graves.

Os socorristas realizaram procedimentos de emergência, incluindo a contenção da hemorragia, imobilização da coluna cervical e aspiração de fluidos.

Em seguida, a equipe do Arcanjo chegou ao local para fornecer atendimento médico especializado. Após a estabilização inicial, o ciclista foi conduzido ao Hospital Azambuja, sob supervisão da doutora Caroline Anne Lucas Leite Resener, que repassou todos os detalhes do estado da vítima ao médico plantonista.

Após a remoção da vítima ao hospital, o helicóptero retornou ao local do acidente para levar a equipe médica de volta e, posteriormente, realizou procedimentos de assepsia e reabastecimento de materiais antes de retornar ao quartel. Mais informações não foram divulgadas.

