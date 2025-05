Ciclista atingido por carro na rodovia Antônio Heil ficou gravemente ferido, diz PMRv

O ciclista atingido por um carro na manhã desta quarta-feira, 14, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, ficou gravemente ferido, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. O fato ocorreu na altura do quilômetro 20, no bairro Limoeiro, por volta das 11h. A vítima tem 44 anos.

Segundo o relatório da PMRv, ao chegarem no local, conversaram com o condutora do carro Land Rover, mulher de 39 anos. Conforme ela, seguia pela rodovia no sentido Brusque-Itajaí, quando próximo ao local, o ciclista cruzou a rodovia sem perceber a aproximação do carro, passando na frente da motorista e causando o acidente.

Os policiais informaram que a vítima trata-se de um homem e que ele foi levado para o Hospital Marieta com ferimentos graves. Os agentes não conseguiram conversar com o ciclista devido ao atendimento.

Um boletim de ocorrência foi realizado, o carro foi liberado para a motorista e a bicicleta ficou sob responsabilidade da mãe da vítima.

