Ciclista atingido por carro no Centro de Brusque atualiza estado de saúde

O ciclista de 19 anos atingido por um carro na avenida Lauro Muller, no Centro de Brusque, atualizou seu estado de saúde ao jornal O Município. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira, 14.

Segundo o jovem, que preferiu não se identificar, ele está bem, mas precisará retornar ao hospital por conta de uma lesão na coluna vertebral. Ele também fraturou uma costela.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 7h47 e envolveu um Chevrolet Onix branco, conduzido por um homem de 26 anos, que não se feriu. Nas imagens registradas por uma câmera instalada dentro de um carro, é possível ver o ciclista avançando pela ciclofaixa com o sinal vermelho e sendo atingido pelo carro no meio da via. Ao final do vídeo, o carro para na via.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o ciclista foi encontrado deitado na pista, consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. Ele relatava dores na região lombar e apresentava escoriações no braço esquerdo e na perna direita.

Após ser avaliado pela equipe de socorro, foi imobilizado em maca rígida e encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Azambuja para receber cuidados médicos. Ainda segundo os bombeiros, o jovem negou ter histórico clínico relevante ou alergias a medicamentos.

Leia também:

1. VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

2. “Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

3. Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

4. Igreja lotada encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

5. Relembre quando terremoto foi sentido em Brusque há sete anos; veja relatos

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: