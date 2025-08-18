Ciclista de 12 anos é atropelado por carro no Paquetá, em Brusque

Um ciclista de 12 anos foi atropelado por um carro no bairro Paquetá, em Brusque, no início da tarde desta segunda-feira, 18. O acidente ocorreu por volta das 14h20, na rua José Adriano. O menino foi levado ao Hospital Azambuja com ferimentos na cabeça.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros não conseguiu localizar o ponto exato do acidente, indo até a rua José Wanat. Após contato com o Centro de Operações (Cobom), a equipe foi direcionada corretamente.

O veículo envolvido era um Gol prata, com placas de Brusque, que apresentava danos no para-brisa. Quando os bombeiros chegaram, o menino estava caído na rua, sendo amparado pela mãe. No primeiro atendimento, ele já não utilizava capacete.

A vítima relatava dor na cabeça e apresentava hematoma, além de escoriações nos cotovelos e joelhos. Os bombeiros realizaram a limpeza dos ferimentos, imobilizaram o menino em uma maca e o encaminharam ao hospital.

O motorista do carro, um homem de 47 anos que estava em horário de trabalho, não se feriu e permaneceu no local até a chegada das autoridades. A Polícia Militar prestou apoio e registrou boletim de ocorrência.

