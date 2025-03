Ciclista de 16 anos fica ferido após ser prensado contra carro no Águas Claras; motorista que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez

Na manhã deste sábado, 15, por volta das 11h40, um acidente de trânsito envolvendo um engavetamento de veículos e um ciclista foi registrado entre as ruas Ponta Russa e Santa Cruz, no bairro Águas Claras, em Brusque. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, foram identificadas duas vítimas: o condutor de um dos veículos, que apresentava sinais de embriaguez, e um ciclista adolescente, que foi prensado contra um dos carros envolvidos na colisão.

A primeira, um homem de 36 anos, estava consciente, mas desorientado. Ele era condutor de um veículo Chevrolet Corsa e apresentava suspeita de traumatismo craniano (TCE), com ferimentos na região frontal do crânio e face.

Além disso, o homem apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, e havia batido o rosto contra o para-brisa do carro durante a colisão. O condutor foi estabilizado com a contenção da hemorragia e imobilização da coluna e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

A segunda vítima, um ciclista de 16 anos, foi atingido por um Chevrolet Vectra Branco, que estava parado no semáforo quando foi atingido pelo Corsa.

A colisão entre o Corsa e o Vectra fez com que o ciclista fosse projetado contra a traseira de um terceiro veículo, um Ford EcoSport que estava estacionado e sem ocupantes. O condutor do Vectra nada sofreu.

O jovem foi encontrado consciente e orientado, com suspeita de fratura na clavícula esquerda e escoriações nas pernas. Ele também foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local e assumiu o controle da cena, registrando a ocorrência. Ambas as vítimas receberam atendimento pré-hospitalar antes de serem levadas ao hospital.

