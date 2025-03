Ciclista de 17 anos sofre fratura após acidente com carro no Centro de Brusque

Um ciclista de 17 anos sofreu uma fratura no punho direito após um acidente com um carro na rua Manoel Tavares, no Centro de Brusque. A colisão aconteceu por volta das 21h da quinta-feira, 20.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o adolescente estava deitado na via. A mão dele foi imobilizada e ele foi posto em uma maca rígida. Ele foi levado ao hospital para avaliação médica.

