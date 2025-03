Ciclista de 19 anos morre ao ser atropelado e arremessado em ribanceira em Blumenau; motorista fugiu sem prestar socorro

Na noite desta sexta-feira, 28, um ciclista de 19 anos morreu após ser atropelado e arremessado em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros, em Blumenau. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar na rua Dr. Pedro Zimmermann, nas proximidades do Rancho do Soneca.



Na manhã deste sábado, 29, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou mais detalhes sobre o atropelamento. A ocorrência foi no quilômetro 80 da rua, em frente à empresa Braspress, no bairro Itoupava Central.

De acordo com a PMRv, a vítima seguia de bicicleta pelo acostamento, no sentido Massaranduba-Blumenau. Contudo, foi atingida por um veículo que transitava pela contramão no acostamento, logo após sair de um estabelecimento conhecido como Rancho do Soneca. O motorista não prestou socorro e fugiu do local.

A vítima ainda não foi identificada.

Detalhes do acidente que matou ciclista em Blumenau

Conforme os bombeiros, o chamado para a ocorrência foi por volta das 22h30. Segundo testemunhas, o motorista do veículo envolvido não permaneceu no local após o atropelamento.

O impacto causou danos significativos à bicicleta, principalmente nas rodas e na direção. O ciclista morreu no local, antes da chegada dos socorristas. O Instituto Médico Legal (IML), o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil foram acionados para atender a ocorrência.

A PMRv aponta que a via, de pista simples e sinalização visível, estava com condições normais de trânsito e limite de velocidade de 60 km/h. A bicicleta foi liberada para um familiar da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Arremessado em uma ribanceira de 20 metros

O ciclista foi atropelado e arremessado em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Ele foi encontrada inconsciente e sem responder a estímulos, com ferimentos graves no rosto, pescoço e perna esquerda, além de apresentar parada respiratória. Após ser resgatado com o uso de cordas e maca de ribanceira, o óbito foi constatado pela equipe médica no local.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos legais e a remoção do corpo. Já a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ficou responsável pelo controle do tráfego, preservação da cena do acidente e guarda da bicicleta da vítima. O condutor do veículo ainda não foi localizado.