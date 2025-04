Ciclista de 7 anos tem suspeita de fratura após acidente com carro no Rio Branco, em Brusque

Um ciclista de 7 anos sofreu uma suspeita de fratura no nariz após colidir com um carro parado no bairro Rio Branco, em Brusque, na noite de quinta-feira, 24. O acidente ocorreu por volta das 18h50, na rua Curió.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o menino estava consciente e apresentava um corte no rosto, além da suspeita de fratura.

Leia também:

1. Brusque x Ypiranga: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série C 2025

2. Quinta-feira pode terminar com chuva em Brusque: veja o que esperar

3. VÍDEO – Meteoro que cruzou SC é avistado em Brusque

4. Marca histórica: RenauxView completa 100 anos de atividades em Brusque

5. Novo regulamento ameaça gramado do Augusto Bauer; Brusque não tem riscos na Série C

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: