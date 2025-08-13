Ciclista é atingido por carro no Santa Rita, em Brusque

Um ciclista foi atingido por um carro no bairro Santa Rita, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 13. O acidente ocorreu por volta das 15h, na rua Marcílio Dias.

Segundo um morador, após o acidente, o carro deixou o local e não foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. Ele relatou que o ciclista bateu a cabeça e sofreu arranhões no braço.

O homem foi atendido desorientado pelos bombeiros e encaminhado ao hospital. O Corpo de Bombeiros foi questionado sobre mais detalhes, mas, até a publicação, não havia divulgado informações.

*Colaboração: Vitor Souza

*Notícia em atualização

