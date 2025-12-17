Ciclista é atingido por moto na faixa de pedestres em Brusque

Um ciclista de 58 anos foi atingido por uma motocicleta na faixa de pedestres, no bairro Guarani, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 17. O acidente ocorreu por volta das 16h30, na rua General Osório.

Segundo apurado pela reportagem no local com testemunhas, o motociclista, de 24 anos, seguia no sentido Guarani, enquanto o ciclista trafegava no sentido contrário. Ainda conforme relatos, um veículo chegou a parar para que o ciclista atravessasse a faixa. Na pista contrária, seguia o motociclista, que acabou atingindo a vítima.

Ambos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Azambuja pelos bombeiros. O ciclista chegou a ser colocado em uma maca rígida durante o atendimento.

