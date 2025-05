Ciclista é atingido por carro na rodovia Antônio Heil

Uma pessoa com uma bicicleta foi atropelada por um carro durante a manhã desta quarta-feira, 14, na rodovia Antônio Heil, na altura do bairro Limoeiro, em Itajaí. O acidente teria ocorrido por volta das 11h.

Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que equipes seguem fazendo o atendimento do acidente. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

Não foi possível confirmar se a vítima estava montada na bicicleta.

De acordo com o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, em avaliação preliminar, a vítima estaria com suspeita de traumatismo craniano.

