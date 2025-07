Ciclista é atropelado por carro no Centro de Brusque

Um ciclista foi atropelado por um carro no Centro de Brusque na tarde desta quarta-feira, 23. O caso aconteceu na rua Felipe Schmidt, por volta das 12h30. As informações foram enviadas ao jornal O Município por um leitor que testemunhou o acidente.

De acordo com ele, o ciclista seguia em direção ao bairro São Luiz quando, ao passar pela saída do estacionamento de uma loja, foi atingido pelo carro. Segundo o relato, o veículo saiu do local em velocidade considerável.

O leitor afirma ainda que o motorista deixou o local sem prestar socorro e que o ciclista sofreu ferimentos no rosto, posteriormente sendo encaminhado ao hospital.

