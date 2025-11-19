Ciclista é levado ao hospital após acidente com carro em Guabiruba
Colisão aconteceu na rua Antônio Fischer, no bairro Imigrantes
Um ciclista de 34 anos ficou ferido e foi levado ao hospital após acidente com um carro na noite desta terça-feira, 18, em Guabiruba. A colisão aconteceu por volta de 18h50 na rua Antônio Fischer, no bairro Imigrantes.
A dinâmica do acidente não foi divulgada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ciclista foi encontrado no solo e relatou dores e queixa na região pélvica, além de edema e dor no braço esquerdo.
Ele foi imobilizado pelos socorristas e encaminhado ao hospital para avaliação e cuidados médicos.
O carro envolvido no acidente é uma Toyota Hilux, conduzida por um homem de 62 anos, que não se feriu. Ele permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar, que fez o controle de tráfego na via.