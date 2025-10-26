Ciclista morre após colidir contra traseira de caminhão em Navegantes
Acidente aconteceu na tarde do sábado, 25
Acidente aconteceu na tarde do sábado, 25
Um ciclista de 48 anos morreu ao bater na traseira de um caminhão e cair sob as rodas do veículo na tarde do sábado, 25, por volta das 14h20, no bairro São Domingos, em Navegantes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. O caminhão envolvido no acidente era um Mercedes-Benz Atego 2730.
De acordo com o motorista, a colisão ocorreu durante uma conversão, e ele só foi informado do acidente por populares que passavam pelo local. Testemunhas confirmaram que o ciclista atingiu a traseira do caminhão e caiu sob o veículo.
O caminhão transportava areia, e os bombeiros não conseguiram erguer o veículo com os equipamentos disponíveis para retirar o corpo. Foi necessário acionar uma escavadeira para remover parte da carga e levantar a caçamba, possibilitando o resgate da vítima.
O condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. A ocorrência ficou sob a responsabilidade do Instituto Geral de Perícias (IGP).