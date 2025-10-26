Ciclista morre após colidir contra traseira de caminhão em Navegantes

Acidente aconteceu na tarde do sábado, 25

Ciclista morre após colidir contra traseira de caminhão em Navegantes

Acidente aconteceu na tarde do sábado, 25

Comente

Um ciclista de 48 anos morreu ao bater na traseira de um caminhão e cair sob as rodas do veículo na tarde do sábado, 25, por volta das 14h20, no bairro São Domingos, em Navegantes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. O caminhão envolvido no acidente era um Mercedes-Benz Atego 2730.

De acordo com o motorista, a colisão ocorreu durante uma conversão, e ele só foi informado do acidente por populares que passavam pelo local. Testemunhas confirmaram que o ciclista atingiu a traseira do caminhão e caiu sob o veículo.

O caminhão transportava areia, e os bombeiros não conseguiram erguer o veículo com os equipamentos disponíveis para retirar o corpo. Foi necessário acionar uma escavadeira para remover parte da carga e levantar a caçamba, possibilitando o resgate da vítima.

O condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. A ocorrência ficou sob a responsabilidade do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior