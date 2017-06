Ciclista morre em colisão com carro no Mont Serrat, em Brusque

João Maria Pedroso de Moraes, 58 anos, morreu em colisão entre carro, um Monza, e bicicleta, por volta das 18h40 deste domingo, 18, na rodovia Antônio Heil, no Centro 2.

O choque foi no sentido Centro ao bairro, no trecho conhecido como Mont Serrat, próximo ao parque das Esculturas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o ciclista morreu no local.

O motorista, Dione Rodrigues Silvestre, 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A princípio, ele chegou a dizer que o motorista havia fugido para a Fenajeep. Depois, confirmou que estava na direção. Ele ficou no local todo o tempo.

De acordo com informações iniciais, o ciclista desceu a rodovia em direção ao Centro pelo acostamento, na contramão. Ao tentar cruzar a via, foi atingido pelo Monza e arrastado por alguns metros.

A colisão foi próxima ao local do acidente que matou Fernanda Felício no dia 8 de maio deste ano.