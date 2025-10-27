Ciclista que morreu ao colidir com caminhão em Navegantes é identificado; ele havia perdido a esposa recentemente
Acidente foi registrado no sábado, 25
O ciclista que morreu após colidir com a traseira de um caminhão no bairro São Domingos, em Navegantes, na tarde de sábado, 25, foi identificado como Joel Lopes Basilio, de 48 anos. O acidente ocorreu por volta das 14h20, e a vítima caiu sob as rodas do veículo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. O caminhão envolvido no acidente era um Mercedes-Benz Atego 2730.
De acordo com o motorista, a colisão ocorreu durante uma conversão, e ele só foi informado do acidente por populares que passavam pelo local. Testemunhas confirmaram que Joel atingiu a traseira do caminhão e caiu sob o veículo.
Segundo familiares, Joel havia perdido a esposa em setembro, conforme publicado nas redes sociais
O caminhão transportava areia, e os bombeiros não conseguiram erguer o veículo com os equipamentos disponíveis para retirar o corpo. Foi necessário acionar uma escavadeira para remover parte da carga e levantar a caçamba, possibilitando o resgate da vítima.
O condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. A ocorrência ficou sob a responsabilidade do Instituto Geral de Perícias (IGP).