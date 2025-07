Ciclista relata que quase foi atropelado por carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

José Teixeira de Souza Neto, de 42 anos, relatou ao jornal O Município que quase foi atropelado pelo Onix que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde de domingo, 27. Ele passeava de bicicleta pela Beira Rio, no sentido Unifebe, quando o carro passou à sua frente e caiu no rio.

Por volta das 8h30 desta segunda-feira, 28, o carro ainda continuava no local. Após a queda, José viu um homem caído na calçada e pensou que ele havia sido atropelado.

Ele desceu da bicicleta e se aproximou do local para verificar se havia alguém dentro do veículo. Nesse momento, o homem no chão se identificou como o motorista do carro e disse que não havia mais ninguém.

“Eu me aproximei dele e perguntei se ele estava bem. Então liguei para os bombeiros e avisei o que tinha acontecido. Chegaram viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu. Ele [motorista] relatou que vinha por cima da ponte, passou pela esquerda do supermercado e seguia em direção ao Centro. Nessa hora, no lugar de frear, ele acelerou. Quando viu que perdeu o controle, se jogou”, conta.

José afirma que o motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas relatava dores no joelho. Ele também acredita que o condutor estava sem cinto de segurança, já que o acidente foi repentino. O motorista recusou encaminhamento ao hospital.

“Se eu estivesse cinco metros mais à frente, ele me atropelava. Além disso, se ele tivesse caído na rua, com certeza teria sido atropelado. Cheguei a ouvir um policial orientá-lo a acionar o guincho do seguro para a retirada do carro. Depois que vi que ele estava sendo atendido, perguntei se o Samu precisava de mais alguma informação. Me agradeceram e fui embora”.

