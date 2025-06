Ciclista tem dedo amputado após ser atingido por caminhão no Rio Branco, em Brusque

Um ciclista de 39 anos ficou ferido após ser atingido por um caminhão na tarde desta terça-feira, 25, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30, em uma área rural do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima praticava ciclismo rural quando foi atingida lateralmente por um caminhão que seguia na mesma direção. O motorista não parou para prestar socorro e seguiu seu trajeto.

No local, os socorristas encontraram o homem deitado de lado, ainda com capacete e consciente. Segundo os bombeiros, ele estava orientado, lúcido, mas relatava fortes dores no membro superior esquerdo.

Durante o atendimento, foi constatada a amputação traumática total do dedo polegar da mão esquerda.

A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo imobilização cervical, retirada do capacete e curativo no local da amputação. A vítima também relatou dores no ombro esquerdo, além da mão. Após ser estabilizado e imobilizado em maca rígida, o homem foi conduzido ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

Os bombeiros realizaram buscas nas imediações com apoio de moradores da região, na tentativa de localizar o membro amputado, mas não houve sucesso. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

