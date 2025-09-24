Ciclista tem traumatismo craniano após colidir com carro no bairro Dom Joaquim, em Brusque

Um ciclista de 44 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta terça-feira, 24, na rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h44.

No local, a vítima foi encontrada deitada recebendo os primeiros socorros de uma bombeira comunitária. O homem apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado e outros ferimentos na cabeça, além de um corte de cerca de 4 centímetros abaixo dos olhos, com hemorragia ativa no rosto. A vítima ainda tinha sangramento no ouvido.

Diante da gravidade, os bombeiros realizaram a imobilização completa da vítima com maca rígida, colar cervical e demais protocolos de restrição de movimento, antes de encaminhá-la ao Hospital Azambuja.

O veículo envolvido, um Chevrolet Tracker, permaneceu no local, assim como o condutor. Eles aguardam a chegada da Polícia Militar.

