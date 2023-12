Ciclistas de Brusque e Guabiruba encerram ano com destaque em competições de mountain bike pelo estado

Seis ciclistas de Brusque e um de Guabiruba foram destaque no ano de 2023 por competições profissionais de mountain bike em Santa Catarina. Todos eles obtiveram ótimos resultados e alguns foram campeões de todas as competições que disputaram.

Dentre os competidores, Claudinei Kniss e João Paulo Becker foram os maiores vencedores da região. Claudinei, de Brusque, foi campeão do Catarinense XCM Master A1, Desafio das Estações Master A1 e da Volta de Santa Catarina MTB Master A1, que é realizada em quatro dias. Kniss integra a categoria A1 que abrange atletas de 30 a 34 anos.

Já João Paulo, de Guabiruba, foi campeão do Campeonato Catarinense XCM Sub 30, Desafio das Estações Sub 30, da Volta de Santa Catarina MTB Sub 30 e foi o terceiro colocado no Campeonato Catarinense de XCO Sub 30. Na categoria, estão incluídos atletas de 23 a 29 anos.

Os atletas participaram das modalidades XCM, que possui percursos maiores, disputados em estrada de terra, com muitas subidas e descidas de alto nível técnico; XCO, na qual o ciclista percorre um percurso pré-determinado, fazendo mais de uma volta nesse trajeto, e o Downhill, modalidade em que o ciclista percorre descidas em alta velocidade.

Confira os resultados dos atletas da região:

• Claudinei Kniss – Equipe Tijucas Bike Team

Campeão Catarinense XCM Master A1

Campeão Desafio das Estações Master A1

Campeão Volta de Santa Catarina MTB Master A1

• Eduardo Fischer – Equipe Brucicle

Vice-Campeão Catarinense XCO Master A1

• João Paulo Becker – Equipe Brucicle

Campeão Catarinense XCM Sub 30

Campeão Desafio das Estações Sub 30

Campeão Volta de Santa Catarina MTB Sub 30

3º Colocado Campeonato Catarinense de XCO Sub 30

• Luiz Felipe Carminatti – Equipe Tijucas Bike Team

Campeão Catarinense XCO Sub 30

5º Colocado Volta de Santa Catarina MTB Sub 30

5º Colocado Catarinense XCM Sub 30

• Rodrigo Hang – Equipe Brucicle

Campeão Catarinense XCO Master A1

• Sidnei Machado – Equipe Tijucas Bike Team

Campeão Catarinense DHI Master B2

5º Colocado Campeonato Brasileiro DHI Master B2

• William Beuting – Equipe Tijucas Bike Team

Vice-Campeão Catarinense XCM Master A1

3º Colocado Desafio das Estações Master A1

Vice-Campeão Volta de Santa Catarina MTB Master A1

Expectativas para 2024

De acordo com Luiz Felipe Carminatti, as expectativas para o ano de 2024 são ainda maiores. Todos estarão em busca de novos títulos e com provas de destaque no país inteiro.

A primeira competição de 2024 que os ciclistas percorrerão será realizada em Balneário Piçarras, entre os dias 3 e 4 de fevereiro.

Segundo Luiz, os atletas fazem cerca de quatro a seis treinos com a bicicleta durante a semana e dois treinos com musculação em academias. Eles também fazem acompanhamentos com um nutricionista e possuem o auxílio de um treinador.

Como consta na tabela com os resultados gerais, cada atleta integra uma equipe. Entretanto, não há um ranking com pontuações para cada equipe. O ranking funciona de forma individual para pontuação de cada atleta.

