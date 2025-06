Nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025, Brusque completa cinco anos dos impactos causados por um ciclone extratropical que, à época, ganhou notoriedade nacional sob o emblemático nome de ciclone bomba.

Esse evento climático, desde então, é lembrado como um dos mais intensos da história recente do município brusquense.

Impactos do ciclone em Brusque

Na tarde daquela terça-feira, por volta das 15h25, radares meteorológicos então exibiam com antecedência uma extensa linha de tempestade, avançando sobre o Vale do Itajaí.

Poucos instantes depois, Brusque começou a sentir os efeitos do sistema.

Rajadas, que se aproximaram dos 100 km/h, conforme dados das estações meteorológicas de Ciro Groh, provocaram quedas de árvores, destelhamentos e uma série de transtornos em diversas áreas da cidade.

Além dos prejuízos materiais, o cenário alterou momentaneamente a rotina urbana.

As imagens registradas, na ocasião, permanecem como um registro fiel, retratando com nitidez o grau de severidade enfrentado pela população.

O ciclone em Santa Catarina

Paralelamente, outras regiões do estado também registraram ventos, por sua vez ainda mais intensos, com velocidades que superaram os 130 km/h em alguns municípios.

A força da tempestade, segundo os meteorologistas, foi equiparada à de um furacão de categoria 1.

Como resultado, houve consequências graves para a infraestrutura urbana e rural em múltiplos pontos do território catarinense.

Óbitos e prejuízos

Em âmbito estadual, o ciclone causou 11 mortes e provocou prejuízos expressivos.

A Celesc, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, contabilizou cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras sem luz — o maior número já registrado em um único evento climático.

Diante da dimensão dos estragos, a recomposição do sistema exigiu uma ampla mobilização técnica nos dias subsequentes.

Legado de prevenção

Cinco anos após sua ocorrência, o ciclone bomba consolidou-se então como um marco na história meteorológica de Santa Catarina.

Mais do que simplesmente relembrar os danos, o episódio continua a fundamentar análises e reflexões sobre a importância da prevenção, resposta ágil e preparação coletiva diante de situações climáticas extremas.

Logo após os anúncios, ao fim desta edição, uma galeria de imagens reúne registros fotográficos capturados em Brusque no dia 30 de junho de 2020.

Essas fotografias, pois, auxiliam a contextualizar, de maneira objetiva, os impactos locais de um fenômeno que reverberou por todo o estado.

Assista ao vídeo

Fotos do ciclone em Brusque

