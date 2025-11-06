Ciclone extratropical: Brusque e região estão em estado de atenção devido risco de temporais

A Defesa Civil comunicou que Brusque está em estado de atenção devido a formação de um ciclone extratropical em alto mar, entre as costas do Sul e Sudeste do Brasil. A região deve ser atingida por temporais com presença de raios e granizo entre esta sexta-feira, 7 e sábado, 8.

As instabilidades começam a se formar ainda pela manhã. Entre o meio da tarde e à noite, as chuvas fortes avançam em direção ao Vale do Itajaí.

O risco é alto a muito alto para ocorrências como destelhamentos, danos à rede elétrica, queda de árvores e galhos, alagamentos e enxurradas.

Durante os temporais, rajadas de vento podem ultrapassar os 80 km/h, e a chuva pode cair com grande intensidade em curtos períodos de tempo. Na madrugada de sábado, 8, o risco de temporais diminui, mas o vento deve se intensificar em várias regiões.

A Defesa Civil orienta a população a buscar locais seguros durante as tempestades, evitar permanecer próxima a janelas e não circular em áreas com risco de alagamento. Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem transitar próximo a placas, muros e postes de energia.

