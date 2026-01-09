Ciclone extratropical: fenômeno deve provocar chuvas e ventos fortes em Brusque; saiba quando

A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai provoca instabilidades ao longo do fim de semana em Santa Catarina, incluindo a região de Brusque.

Apesar de não avançar sobre o estado, o fenômeno, aliado a altas temperaturas e à umidade, favorece a ocorrência de temporais em todas as regiões catarinenses, com risco alto para alagamentos e enxurradas, além da possibilidade de ventos fortes e queda de granizo.

Nesta sexta-feira, 9, as temperaturas seguem acima dos 30°C na maior parte do estado. O calor contribui para a formação dos temporais típicos de verão ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite.

No decorrer do sábado, 10, o ciclone se desloca em direção ao oceano, mas ainda favorece a ocorrência de chuvas em Santa Catarina.

São esperadas tempestades em todas as regiões a partir do início da tarde, com maior intensidade durante a noite nas áreas litorâneas.

Nesse dia, o risco é moderado a alto para ocorrências associadas a ventos fortes e granizo, como destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica, e chuva pontualmente intensa, como alagamentos e enxurradas pontuais.

No domingo, 11, os temporais ganham maior intensidade no Litoral e em áreas próximas. A partir de segunda-feira, 12, o tempo tende a ficar mais firme e seco, devido ao afastamento do ciclone para o oceano.

Ao longo da próxima semana, o tempo apresenta características típicas do verão, com risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, associadas às altas temperaturas e à umidade.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

