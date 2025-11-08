Ciclone extratropical: saiba quanto choveu em Brusque, Guabiruba e Botuverá nas últimas 24 horas

A Defesa Civil registrou 61,5 mm de chuva em Brusque nas últimas 24 horas. Em Guabiruba, o acumulado chegou a 62,4 mm, e em Botuverá, 62,6 mm. Os dados foram contabilizados entre 7h48 da sexta-feira, 7, e 7h48 deste sábado, 8.

Os três municípios seguem em estado de atenção, conforme alerta divulgado pelo órgão na manhã deste sábado. Os ventos médios variam entre 30 e 40 km/h, e as rajadas podem atingir entre 70 e 90 km/h, sendo ainda mais fortes em áreas litorâneas e serranas.

O risco é classificado de moderado a muito alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores.

“O nível do rio não chegou a ultrapassar o limite de normalidade em nenhum dos pontos de monitoramento. Permanece o alerta de ventos fortes, a partir do fim da manhã deste sábado até o início da noite”, diz o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki.

Confira o nível do rio Itajaí-Mirim:

Vidal Ramos – pico de 2,66 m

8h30 deste sábado: 1,96 m

Botuverá – Pico de 3,92 m

8h30 deste sábado: 3,86 m

Guabiruba – Pico de 1,96 m

8h30 deste sábado: 0,82 m

Brusque – Pico de 2,41 m

8h30 deste sábado: 1,75 m