Ciclone extratropical: veja as regiões de Santa Catarina que já foram afetadas pelo fenômeno

Santa Catarina amanheceu em estado de alerta severo nesta terça-feira, 9, devido à aproximação de um ciclone extratropical na costa.

Desde as primeiras horas da manhã, cidades do Litoral registram alagamentos, interdições e transtornos. Na véspera, o Oeste já havia enfrentado temporais com destelhamentos e pontos de alagamento.

A Defesa Civil prevê que os riscos de estragos aumentem ao longo do dia. Escolas estaduais, municipais e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) suspenderam as aulas.

O órgão aponta risco alto para alagamentos, enxurradas e destelhamentos, além de rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h no litoral.

Oeste

As instabilidades começaram na segunda-feira, 8, quando temporais provocaram destelhamentos e alagamentos em diversas cidades da região. Equipes municipais e voluntários realizaram atendimentos ao longo da tarde e noite.

Grande Florianópolis

Durante a manhã desta terça-feira, 9, a Grande Florianópolis foi uma das regiões mais atingidas. O acumulado de chuva entre 6h e 9h foi expressivo:

São José: 80,2 mm

Palhoça: 69,8 mm

Florianópolis: 61,2 mm

A BR-101 registrou bloqueios em trechos de São José e Biguaçu devido ao volume de água. No Centro e sul da Ilha, pontos críticos de alagamento dificultaram o tráfego de veículos.

A Defesa Civil emitiu alerta vermelho por volta das 7h30, indicando risco muito alto para enxurradas e alagamentos. Segundo a meteorologista Nicolle Reis, a chuva deve ganhar força no Litoral Sul durante a tarde, com possibilidade de trovoadas mais passageiras. A instabilidade deve persistir até por volta das 14h.

De acordo com a Prefeitura de Florianópolis, cerca de 30% da chuva prevista para o dia já havia sido registrada no início da manhã.

Serra Catarinense

Na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, pedras caíram sobre a pista e bloquearam parcialmente um trecho da estrada. A região permanece em atenção devido ao solo encharcado e à possibilidade de novos deslizamentos.

Sul do Estado

Em Criciúma, cinco vagões de um trem carregado com carvão tombaram na noite de terça, 9, no bairro Renascer, interditando a Rua Miguel Patrício de Souza.

O trem, composto por 38 vagões, seguia em direção a Tubarão. Não houve feridos, e a Ferrovia Tereza Cristina informou que vai investigar as causas do acidente. Técnicos analisam as condições para recolocar os vagões nos trilhos.

Condição do tempo

As instabilidades são provocadas pela aproximação do ciclone extratropical, que mantém o tempo fechado com chuva intensa, temporais isolados e vento forte entre segunda, 8, e quarta-feira, 10.

Nesta terça, o ciclone avança em direção à costa, intensificando a instabilidade. A chuva permanece persistente, com volumes elevados em curto período, especialmente no litoral e áreas serranas.

Na quarta, o sistema se afasta para alto-mar, reduzindo a chuva, mas aumentando os ventos, que podem chegar a 80 km/h na maior parte do estado e atingir 100 km/h nas regiões costeiras e serranas.

O mar deve ficar agitado entre quarta e quinta,11, com risco de ressaca e ondas de até 3,5 metros, podendo chegar a 4 metros em alto-mar no Sul.

Na sexta, 12, um novo sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Oeste da Região Sul pode voltar a trazer instabilidade e temporais localizados.

Brusque

Brusque amanheceu nesta terça-feira, 9, com chuva abaixo do previsto, apesar da influência do ciclone extratropical. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, o fenômeno não deve passar pela cidade, mas pode intensificar vento e precipitação ao longo do dia.

O município segue em atenção para áreas próximas a encostas, embora não haja previsão de volumes superiores aos já registrados. Para quarta-feira, 10, permanece o alerta de ventos fortes em Santa Catarina.

A Defesa Civil estadual deve emitir novas atualizações. Em caso de emergência, a população pode acionar o 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

