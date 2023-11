Um ciclone extratropical, tendo seu núcleo formado no oceano em frente à costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, vem estendendo seus efeitos à região de Brusque neste sábado, 4.

Diante da ação deste sistema, todo o Vale do Itajaí foi assolado por fortes ventos, isso, um dia após as intensas chuvas que afetaram toda a região.

Um feito notável merece destaque: a rajada excepcionalmente forte no topo do edifício Monte Castello, no Centro de Brusque. Este pico, registrado às 9h08 da manhã, atingiu impressionantes 99km/h.

É crucial ressaltar que esse valor numérico surpreendente foi alcançado devido à elevada altitude em que o equipamento está instalado, ou seja, no alto do prédio, e à ausência de obstáculos ao redor.

Em contraste, nas outras estações, localizadas em pontos do município próximos ao solo, as rajadas então variaram entre 35 e 65 km/h.

Apesar disso, o município não enfrentou consequências graves, exceto por algumas placas de propaganda à beira da estrada que não resistiram à força do vento.

Esta situação ressalta a importância da localização estratégica das estações de monitoramento, garantindo, pois, um registro preciso das condições do tempo.

Efeitos do ciclone em números

A seguir, trazemos um levantamento detalhado das rajadas de vento provocadas pela ação do ciclone neste sábado, abrangendo toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados revelam oscilações significativas, variando de 30 a impressionantes 99km/h.

Essas informações destacam a intensidade do fenômeno e a importância de estarmos cientes das condições climáticas extremas que podem impactar cada região.

Ciclone perde força

Conforme explicado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a influência do ciclone deve gradualmente diminuir em toda a região de Brusque à medida que nos aproximamos do período noturno deste sábado.

Com isso, as rajadas de vento devem, pois, começar a se acalmar.

Coutinho também faz um alerta sobre as temperaturas. Os moradores de Brusque e região precisam se preparar para o frio que chegará na madrugada de domingo, 5.

A previsão indica que a temperatura pode variar entre 10 a 12°C em Brusque e cidades vizinhas, e, em áreas de maior altitude no Vale do Itajaí, pode cair para valores ainda mais baixos, entre 7 a 8°C.

Esses valores são considerados atípicos para novembro, segundo o especialista da Climaterra.

Sem ciclone no domingo

No domingo, a influência do ciclone já não será mais percebida, e os ventos devem se acalmar. O dia promete ser ideal para atividades ao ar livre, com predominância do sol.

As temperaturas máximas da tarde devem variar entre 24°C e 26°C, proporcionando um clima agradável.

Esse cenário favorável deve perdurar por alguns dias, incluindo a primeira metade da próxima semana.

Caso ocorram chuvas nesses dias, serão apenas garoas isoladas, devido à umidade vinda do mar, que começará a influenciar a costa catarinense a partir de segunda-feira, 6.

Mesmo assim, o sol deve predominar na maior parte do tempo, conforme finaliza Coutinho.

O sábado em fotos

Para concluir este artigo em grande estilo, compartilhamos belas fotos que ilustram o sábado ensolarado em Brusque.

Portanto, convidamos você a apreciar nossa galeria de imagens, cuidadosamente preparada e apresentada a seguir.

