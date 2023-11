Um ciclone extratropical, tendo seu núcleo formado no oceano em frente à costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, deve estender seus efeitos à região de Brusque neste sábado, 4.

Após as intensas chuvas que assolaram as cidades do Vale do Itajaí no dia anterior, com índices pluviométricos ultrapassando 100mm, esse sistema traz consigo, o início de um período de tempo seco.

Além disso, são esperadas rajadas de vento mais fortes. Inclusive, os moradores de Brusque e região devem agora se preparar para enfrentar um clima de inverno, tudo isso em pleno novembro.

Para obter mais detalhes sobre a síntese que compartilhamos anteriormente, buscamos o conhecimento do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim emitido pelo profissional, que pode ser encontrado logo após a imagem a seguir.

Ciclone e seus efeitos

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim abordando um ciclone que se formou no oceano, entre a costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Esse sistema está previsto para estender seus efeitos à região de Brusque neste sábado.

Entretanto, não há razões para preocupação em relação aos ventos; as rajadas podem oscilar entre 30 a 60km/h, um pouco mais ou um pouco menos, mantendo-se nesse intervalo.

Felizmente, essas rajadas não devem ser intensas o suficiente a ponto de causar transtornos sérios.

A boa notícia é que o ciclone trouxe consigo ar frio e seco, afastando a chuva. Assim, este sábado deve ser marcado pela presença do sol em todo o Vale do Itajaí.

Apesar de um amanhecer já com temperaturas baixas para a época do ano, os termômetros à tarde prometem um relativo aquecimento, podendo ultrapassar os 25 a 27°C.

Contudo, com a chegada da noite, as temperaturas devem despencar e o frio se intensificar, tudo isso em pleno novembro.

Ciclone se afasta no domingo

Quando analisamos as condições climáticas para Brusque e região no domingo, é importante destacar o amanhecer gelado, considerando a época do ano.

Prevê-se que o dia começará com temperaturas em torno de 10 a 12°C em Brusque e cidades vizinhas.

Nos municípios de maior altitude do Vale do Itajaí, as mínimas podem chegar a valores abaixo de 7 a 8°C, o que é bastante atípico para o mês de novembro.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre no domingo, as previsões, pois, são amplamente favoráveis.

O dia deve transcorrer com tempo seco e presença constante do sol, com possíveis variações de nuvens, mas nada além disso.

Inclusive, à tarde, não se espera um aquecimento significativo, mantendo-se em uma faixa agradável entre 24 a 26°C.

Quanto às rajadas de vento, é importante notar que o ciclone já estará se deslocando ao mar adentro, o que significa que não deve mais trazer ventanias para as cidades da região Sul do Brasil.

Ciclone inicia período seco

Ao observarmos as projeções mais avançadas dos simuladores, temos boas notícias à vista. O tempo tende a se estabilizar em toda Santa Catarina nos próximos dias.

Tudo indica que, pelo menos até a primeira metade da próxima semana, não há previsão de chuva, e as condições para atividades ao ar livre devem permanecer favoráveis.

O frio das madrugadas deve diminuir entre segunda e quarta-feira; no entanto, esse período não deverá trazer um calor significativo durante as tardes.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Coutinho/Climaterra

Matéria segue após anúncios

Neste espaço, queremos apresentar os apoiadores que tornam este trabalho possível, nossos valiosos patrocinadores, cujos logotipos estão exibidos mais abaixo.

Esses parceiros comerciais merecem destaque, pois possibilitam diariamente a apresentação de pautas relevantes e cativantes, livres de futilidades.

Convidamos você, caro leitor, a então explorar mais sobre cada anunciante e os produtos e serviços oferecidos, clicando nos banners abaixo.

Além de conhecer suas ofertas, ao agir assim, você estará contribuindo diretamente com o trabalho tão dedicado do Blog do Ciro Groh.

Após esta breve introdução, o artigo continua com informações complementares, enriquecidas por imagens deslumbrantes.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Saiba como é viver no interior de Botuverá

2. Sol, calor e capivaras: o domingo em Brusque traduzido em lindas imagens

3. Patas, penas e sorrisos: animais visitam crianças em creche de Brusque

O tempo na madrugada

Para prosseguir com a edição deste sábado, vamos agora focar no monitoramento do tempo na região de Brusque durante a última madrugada.

Na tabela abaixo, apresentamos então as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, indicado por cada local mencionado (marcado em vermelho).

A apuração evidencia também, a situação de ausência de chuvas observada no período (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Ao encerrar a matéria, convidamos você a apreciar as encantadoras fotos compartilhadas por nossos leitores.

Elas capturam o início da manhã deste sábado em cada local mencionado nas legendas, oferecendo uma visão única do amanhecer em diferentes partes da região.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK