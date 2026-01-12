Botuverá passa a contar com Associação de Pais e Amigos do Autista

Divulgação

Botuverá passou a contar oficialmente com a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) de Botuverá, entidade criada com o objetivo de promover acolhimento às famílias, ampliar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e atuar na defesa dos direitos das pessoas autistas no município.

A assembleia geral de abertura ocorreu na terça-feira , 6, quando foram eleitos a primeira diretoria e o conselho fiscal da entidade. Os integrantes assumem o compromisso de atuar com transparência e responsabilidade na condução dos trabalhos.

A diretoria da AMA é composta por Augusto Felipe Vogel (presidente), Evandro Fachini (vice-presidente), Marizete Fachini (1ª secretária), Adriana Vanelli (2ª secretária), Catia Pedrini (1ª tesoureira) e Fabiana Olga da Silva Fachini (2ª tesoureira).

O Conselho Fiscal é formado por Ronimar Fachini, Marcelo Antônio Langer e Jorcia Rafaela Mariano Javoski.

A criação da associação marca um novo espaço de representação e apoio às famílias de pessoas com TEA em Botuverá.