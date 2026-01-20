Carga de algodão cai de caminhão na Beira Rio, em Brusque, e pessoas se unem para ajudar a recolher
Diversas pessoas auxiliaram caminhoneiro
A carga de algodão de um caminhão caiu na avenida Bepe Roza, popular Beira Rio, na noite desta segunda-feira, 19, em Brusque.
As imagens, divulgadas pelo Brusque Discover, mostram que diversas pessoas se unem para recolher a carga.
A carga caiu do caminhão embaixo da ponte Arthur Schlosser, perto do terminal urbano, e ficou espalhada pela avenida.
O caminhão ficou estacionado no canto da via enquanto a carga era recolhida.