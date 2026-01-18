Casal faz visita de agradecimento a policial de folga que evitou afogamento em Laguna

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Na semana passada, um casal foi até a sede do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) de Criciúma para agradecer pessoalmente ao 1º tenente Marcelo Cony. Ele resgatou o homem e a mulher no mar no dia 10 de janeiro, em Laguna, no Sul do estado.

Como gesto de agradecimento, o casal entregou um presente ao militar.

Casal salvo de afogamento

Mesmo de folga, o policial salvou o casal que se afogava após os dois serem levados por uma forte correnteza de retorno.

Marcelo estava nas proximidades da praia quando ouviu gritos de socorro.

Ao perceber a gravidade da situação, identificou um homem em estado de pânico tentando, sem sucesso, resgatar a própria esposa já em processo de afogamento em meio ao mar agitado.

Mesmo sem o treinamento específico e sem qualquer auxílio de objeto flutuante, o policial entrou na água, conseguiu alcançar a vítima e realizou o resgate a nado.

Ao perceber que a companheira não sofria mais risco, o marido também conseguiu sair do mar com segurança.