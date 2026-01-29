Habitação para trabalhadores: reunião debate medidas para avançar no acesso à moradia em Brusque

Divulgação

Na segunda-feira, 26 de janeiro, a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) participou de uma reunião para tratar dos desafios da habitação em Brusque.

Estiveram presentes no encontro o presidente da entidade, Marlon Sassi, e representantes do poder municipal, como o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, a diretora-geral da Procuradoria-Geral do Município, Sônia Knihs Crespi, e o vereador Jean Pirola.

Durante o encontro, realizado na prefeitura, o presidente da Acibr apresentou ao poder público a atuação do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (Idel). "O Idel foi criado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e atua na busca de soluções para a habitação em diversas cidades do estado, com resultados positivos", explica Marlon.

Segundo o presidente da Acibr, o problema não afeta apenas Brusque, mas todo o estado de Santa Catarina, e o município pode se espelhar em iniciativas que já estão sendo colocadas em prática em outras regiões.

“O problema habitacional é uma realidade em todo o estado e não precisamos começar do zero para enfrentá-lo. Existem experiências bem-sucedidas que podem ser adaptadas à nossa realidade local, respeitando as características do município. A partir disso, é possível avançar com mais agilidade na construção de soluções que garantam aos trabalhadores acesso a uma moradia com valores viáveis e localizada mais próxima do local de trabalho, contribuindo também para a retenção de mão de obra na região”, destacou o presidente da Acibr.

Sassi concluiu afirmando que a pauta é um pilar importante para o desenvolvimento do município. “Esperamos dar continuidade a esse trabalho, com a realização de novas reuniões e a participação do Instituto Idel nesses encontros, sempre em conjunto com as demais entidades municipais e com os Poderes Executivo e Legislativo”.

Saiba mais sobre o Idel

O Idel é uma organização não governamental (ONG) criada pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) para estruturar ambientes favoráveis à implementação de políticas públicas e iniciativas que fortalecem a economia, a sociedade e o futuro dos municípios brasileiros.

A atuação do instituto é guiada pela metodologia DEL, uma abordagem única que ultrapassa a ideia de estratégia e se consolida como um verdadeiro movimento de transformação. Ela estimula o diálogo entre diferentes atores locais, promove a cooperação entre setores e converte o planejamento em ações concretas voltadas à sustentabilidade. O resultado é a formação de redes de governança participativa, capazes de estruturar caminhos sólidos para o desenvolvimento econômico, social e ambiental em longo prazo.