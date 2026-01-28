Instabilidade afeta sistema de telefonia de órgãos da Prefeitura de Brusque

Nayglon Goulart/Prefeitura de Brusque

A equipe técnica do setor de informática da Prefeitura de Brusque identificou na tarde desta terça-feira, 27, uma instabilidade no sistema de telefonia VoIP que atende todos os órgãos da administração municipal. A previsão é de que o sistema de telefonia seja restabelecido de forma gradativa ao longo da tarde desta quarta-feira, 28.

Após verificação técnica, foi constatado que a falha está relacionada a um incidente de alta criticidade registrado pela empresa Voxcity, prestadora do serviço de telefonia. O problema afeta diversas regiões do estado e também outros municípios fora de Santa Catarina que utilizam a mesma tecnologia.

A empresa responsável foi prontamente notificada e já iniciou os procedimentos necessários para a normalização do serviço.

“Sabemos dos transtornos causados e estamos acompanhando de perto a situação junto à prestadora do serviço”, explicou o diretor de Tecnologia da Informação, Matheus Gomes Lima.

“Pedimos a paciência dos munícipes para entrar em contato com a prefeitura, pois o restabelecimento está sendo feito de forma gradual e com prioridade para normalizar o atendimento o mais rápido possível”, completou.

Enquanto o serviço não é totalmente regularizado, a prefeitura orienta que, sempre que possível, os cidadãos utilizem os canais digitais e presenciais para atendimento.