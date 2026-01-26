Parceria entre prefeitura e movimento Calebe revitaliza praça no Azambuja, em Brusque

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

A Secretaria de Obras, em parceria com o movimento Calebe, promoveu, no domingo, 25, uma ação de revitalização na praça Elza da Silva, localizada no bairro Azambuja. A iniciativa uniu esforços do poder público e de voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, resultando em melhorias no espaço de lazer utilizado pela comunidade.

Cerca de 40 voluntários do movimento Calebe participaram da ação, atuando em conjunto com a equipe da Secretaria de Obras. Enquanto os voluntários ficaram responsáveis pelos trabalhos manuais, a secretaria executou os serviços mecanizados, garantindo mais agilidade e eficiência na realização das atividades.

Para a execução dos serviços, a Secretaria de Obras disponibilizou um roçador, duas bobcats, um caminhão-pipa, uma mini escavadeira, dois caminhões toco e um caminhão truck, além de tintas e flores utilizadas na revitalização do espaço. Entre os serviços realizados estão a limpeza de valas, roçada, pintura e lavação da praça.

O vice-prefeito Deco Batisti acompanhou os trabalhos no local, prestigiando a iniciativa e a parceria entre o poder público e a comunidade.

O responsável distrital de jovens e pelo Movimento Calebe, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Erik Yoshii Nagai Hatchwell, destacou a importância do projeto. “O Projeto Missão Calebe começou na Bahia e tem como objetivo trabalhar a humanização social e a parte espiritual”, explicou.

Segundo ele, a atuação ocorre por um período de 15 dias na região norte de Santa Catarina, por meio da Associação Sul-Catarinense. “Neste ano, o distrito de Brusque envolve as igrejas do Centro, Águas Claras, Rua Nova Trento e Azambuja. Atualmente, são 84 missionários inscritos, com cerca de 40 atuando diretamente nesta ação na praça”, ressaltou.

Para o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, a iniciativa demonstra a força do trabalho conjunto. “Essa parceria com o Movimento Calebe na revitalização da praça proporciona mais qualidade de vida aos moradores do bairro Azambuja”, afirmou.

“Além disso, contribui para a valorização dos espaços públicos de Brusque e incentiva o cuidado coletivo com a cidade”, concluiu o secretário.