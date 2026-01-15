Prefeitura de Brusque lança campanha solidária de arrecadação de alimentos em parceria com Carlos Renaux e Havan

Foto: Ciro Groh

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou uma campanha solidária de arrecadação de alimentos destinada às casas terapêuticas do município.

A iniciativa conta com a parceria do Clube Atlético Carlos Renaux e o apoio das lojas Havan, unindo esporte e solidariedade em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na compra do ingresso para os jogos do Carlos Renaux, o torcedor também é incentivado a doar um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados a casas terapêuticas de Brusque, que acolhem pessoas resgatadas das ruas e atualmente em processo de reinserção social.

Além da arrecadação, a campanha também ganhará destaque dentro de campo. Os jogadores do Carlos Renaux entrarão em campo carregando uma faixa com mensagens de conscientização, convidando o público a participar da ação solidária. Nela, estarão os dizeres "Doe alimentos para casas terapêuticas. Brusque contra a vulnerabilidade social!"

Casas terapêuticas

As casas terapêuticas são moradias comunitárias que oferecem um ambiente acolhedor e estruturado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de rua, pessoas com transtornos mentais graves e dependência química. O objetivo é proporcionar suporte, convivência e acompanhamento, promovendo autonomia e uma vida mais digna após períodos de internação ou acolhimento institucional.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, Volnei Montibeller, a campanha tem o propósito de mobilizar a comunidade e fortalecer a rede de apoio social no município, buscando conscientizar a população sobre a melhor forma de ajudar quem vive em situação de rua.

“Essa parceria visa arrecadar alimentos para as pessoas que foram resgatadas da rua em nossa cidade. Muitas vezes, a boa intenção, como dar esmolas, acaba mantendo essas pessoas presas à rua. A esmola não muda a vida dos moradores de rua, o que muda realmente são políticas públicas, acolhimento e oportunidades reais de recomeço. Por isso criamos essa campanha, para oferecer um caminho de dignidade e reinserção social”, destacou.

Volnei ainda explica que, neste primeiro momento, a ação foi firmada com o Clube Atlético Carlos Renaux, mas que a intenção é expandir a campanha para outras modalidades esportivas e instituições.

“Nossa ideia é que essa campanha também sirva para mobilizar outras entidades e clubes da cidade, para que juntos possamos ampliar esse movimento solidário, e criarmos uma corrente do bem em Brusque", finaliza.