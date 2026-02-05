Projeto Sementes realiza pedágio solidário neste sábado, em Brusque; saiba como se voluntariar

Divulgação

Durante o sábado, 7, o projeto Sementes irá realizar um pedágio solidário em Brusque, com participação gratuita de voluntários.

O pedágio acontece a partir das 7h45 e ocorre nos semáforos do Centro da cidade.

Para se voluntariar é necessário ser maior de 18 anos e entrar em contato com o número 47-992596958 para realizar o cadastro. Para estudantes, serão assinadas horas complementares de faculdade.

O projeto Sementes surgiu em 2017, com a iniciativa de atender crianças em situação de vulnerabilidade social em datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Crianças.

De acordo com o presidente fundador, “somos um projeto aberto ao voluntariado e seguimos firmes levando amor, cuidado e esperança através de pequenas atitudes que geram grandes impactos”.

Em caso de dúvidas, contate o número (47) 99259-6958, ou acesse o Instagram do projeto.