Saiba quantas famílias são atendidas pelo Bolsa Família em Brusque

Com 2.379 famílias beneficiárias em janeiro de 2026, Brusque aparece entre os municípios brasileiros com menor proporção de atendidos pelo Programa Bolsa Família.

O número representa 1,53% do total de famílias da cidade, percentual inferior à média nacional e que indica um cenário de menor dependência de políticas de transferência de renda, segundo dados oficiais.

No mesmo período, o Bolsa Família alcançou 18.778.843 famílias em todo o país, o equivalente a cerca de 23% da população brasileira.

Em Brusque, o programa atende atualmente 6.909 pessoas, o que corresponde a aproximadamente 4,45% da população local.

A diferença, segundo a prefeitura, reforça um perfil socioeconômico marcado por alta inserção no mercado de trabalho e maior autonomia financeira da maioria dos moradores.

Alcance restrito e focalizado

Criado em 2003, o Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do Brasil e segue sendo uma rede de proteção essencial para famílias em situação de vulnerabilidade.

Em Brusque, no entanto, o benefício tem alcance mais restrito e focalizado, operando em um contexto de menor demanda estrutural, associado à dinâmica econômica do município.

Ao longo de 2025, o número de famílias atendidas apresentou tendência gradual de redução e fechou o ano com 2.405 beneficiários.

O movimento é atribuído, em parte, a processos de qualificação cadastral, revisões periódicas e ao encaminhamento de famílias para o mercado de trabalho formal.

Além da transferência financeira, o programa mantém condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, acompanhamento nutricional e atualização dos dados no Cadastro Único.

No município, a gestão local atua com visitas domiciliares, mutirões e ações comunitárias para assegurar que o benefício seja direcionado a quem realmente necessita.

Busca por ir além do auxílio

Segundo o diretor de Desenvolvimento Econômico e Apoio ao Empreendedor, Rodrigo Gesser, a política pública municipal busca ir além do auxílio financeiro.

“O foco está em ampliar oportunidades de inserção produtiva, regularização documental e acesso ao emprego, fortalecendo a autonomia financeira das famílias atendidas”.

Atualmente, 83% das famílias beneficiárias em Brusque são chefiadas por mulheres. O público atendido inclui gestantes, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis e pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, o que evidencia o caráter direcionado do programa no município.

Para a coordenadora municipal do Cadastro Único e do Bolsa Família, Joelma Sidneia Zaclikewicz Redel, o objetivo central é reduzir a dependência do benefício ao longo do tempo.

“O Bolsa Família garante proteção básica, mas nosso esforço está em criar caminhos para que as famílias conquistem autonomia por meio do trabalho, da qualificação e de políticas complementares”.

Vale lembrar que o valor mínimo garantido pelo benefício é de R$ 600 por família.