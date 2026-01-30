Saiba quanto Brusque já arrecadou de IPTU em 2026  

O Município/Arquivo pessoal

A página do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da Prefeitura de Brusque registrou mais de 12 mil acessos entre dezembro de 2025 e 28 de janeiro de 2026, um crescimento de 73,7% em relação ao mesmo período nos anos anteriores. Até o momento, já foram pagos R$ 2.744.760,67 em IPTU, sendo R$ 2.336.224,66 após a aplicação dos descontos.

O aumento reflete a melhoria na organização das informações e a maior procura dos contribuintes pelos serviços digitais. Os dados também apontam crescimento na arrecadação e no número de imóveis com pagamento efetuado.

Outros dados que chamam a atenção são o avanço na arrecadação do imposto. Ao todo, 4.826 imóveis já efetuaram o pagamento, o que representa cerca de 7% dos carnês emitidos.

O diretor de Inteligência Fiscal, Cadastros e Convênios da Secretaria de Fazenda, Cristiano Baumgartner, comentou sobre, “vejo esse resultado como muito positivo, pois evidencia o quanto evoluímos em termos de qualidade da página e de exposição das informações ao cidadão”.

No mesmo período de 2025, foram registrados 7.045 acessos, enquanto neste ano o número já chegou a 12.236, e em 2025, o valor arrecadado foi de R$ 1.862.255,30, o que representa um aumento de 25,5% neste ano.

Em relação ao número de contribuintes, foram 3.851 imóveis pagos em 2025, contra 4.826 em 2026, crescimento de 25,3% no número de pagadores.

Como pagar

De acordo com a Prefeitura de Brusque, o pagamento do IPTU até 10 de março garante 15% de desconto à vista, ou 10% de desconto no parcelamento em até três vezes. Também é possível parcelar em até 10 vezes sem juros. As informações completas e o acesso aos boletos estão disponíveis no site da Prefeitura de Brusque.