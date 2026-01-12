Secretaria da Fazenda de Brusque disponibiliza cadastro de contribuintes de forma digital

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Secretaria da Fazenda de Brusque passa a contar com novo reforço para o cadastro dos contribuintes. Um convênio entre Receita Federal e a Prefeitura de Brusque tornou possível a consulta dos dados cadastrais dos contribuintes na Receita através do Portal de Cadastros da Receita Federal Brasileira (Pcad).

O Pcad é um sistema digital de consulta às informações cadastrais contidas no banco de dados da Receita Federal como telefones, e-mails, nomes e Cadastro de Pessoas Físicas (CPFs).

O portal traz uma alternativa de contato aos contribuintes para a Secretaria. Com o uso da ferramenta, novas informações estão disponíveis para contatar os contribuintes, com notificações de créditos tributários, não tributários e cobrança de créditos em atraso.

Segundo a prefeitura, medida está de acordo com os preceitos da Constituição Federal, que garante o compartilhamento de informações entre as administrações tributárias e constitui também mais um passo para a modernização dos serviços públicos municipais.