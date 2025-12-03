Cidade da região ganhará megaloja da Havan no primeiro semestre de 2026

A inauguração de uma megaloja da Havan em Tijucas está prevista para o primeiro semestre de 2026. A unidade será construída no bairro Sul do Rio, sentido Norte, no quilômetro 165, um dos trechos mais movimentados da BR-101.

O empreendimento contará com dez mil metros quadrados, praça de alimentação, ampla área de estacionamento e a tradicional estátua da liberdade.

O dono da Havan, Luciano Hang, celebrou o anúncio. “Adoro o povo do Vale do Rio Tijucas, tenho um carinho enorme pela população, vivi muitos carnavais e momentos especiais na cidade, e agora é uma alegria poder levar uma megaloja para mais perto. A unidade de Tijucas promete se tornar uma verdadeira parada Havan para todos que passam pela BR-101”, afirma.

A nova estrutura deve gerar 200 empregos na região e faz parte do projeto de expansão da varejista, que pretende, em 2026, chegar à marca de 200 megalojas em todo o Brasil.

