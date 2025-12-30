Cidades catarinenses decretam situação de emergência após fortes chuvas

Cinco cidades catarinenses decretaram situação de emergência após as fortes chuvas da última semana. A Defesa Civil prevê que um temporal intenso atinja diversos municípios do Vale do Itajaí até o Réveillon.

Entre as cidades que tomaram a medida estão Major Gercino, Timbó Grande, Treze Tílias, Barra Velha e Laguna.

Previsão de chuva até o Réveillon

Durante as tardes e noites de quarta-feira, 31, e quinta-feira, 1º, a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, somada ao calor e à umidade, favorece a formação de temporais com raios, rajadas de vento e chuva intensa em Santa Catarina.

O risco é moderado a alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e destelhamentos.

Os temporais tendem a iniciar já no começo da tarde em Santa Catarina, com maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e parte do Planalto Sul. Nas demais regiões, os temporais ocorrem de forma mais isolada.

Ao longo da noite, as instabilidades começam a perder força e, na virada do ano, a tendência é de chuvas fracas e isoladas, sem risco associado.