Cidasc deve retomar atendimento veterinário em Brusque

Durante agenda institucional em Florianópolis, viabilizada pelo diretor-geral de Agricultura de Brusque, José Gilmar, foi confirmada a retomada do atendimento veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) em Brusque.

A informação foi repassada após reunião com a presidente da companhia, Celles Regina de Matos, que garantiu a presença de um médico veterinário na cidade, inicialmente por dois dias na semana.

A medida visa atender às demandas dos produtores rurais da região, especialmente no que se refere à inspeção sanitária, emissão de documentos zoossanitários, vacinação e controle de doenças em rebanhos.

A Cidasc é vinculada ao governo de Santa Catarina. Além da retomada do serviço em Brusque, a companhia deve contatar o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa) para verificar se há profissionais veterinários disponíveis.

